В "Конторе пароходства" подготовили насыщенную новогоднюю программу

1, 2, 3 и 8 января в большом зале с 18:00 до 20:00 покажут мультфильмы. Так, 1 января покажут "Пиноккио" (1940), 2 января "Белоснежку" (1937), 3 января "Дамбо" (1941), 8 января в 19:00 "Бемби" (1942). 4 января с 17:00 до 20:00 и 7 января с 12:00 до 20:00 тюменцев приглашают сыграть в игротеку от "Мосигры".

5 января в 13:00 пройдет женская йога от преподавателей школы "Мудра" Ады Марченко и Светланы Зайцевой.

6 января в 14:45 жителям и гостям города предлагают попробовать хатха-йогу по методу Б. К. Айенгара от преподавателя школы "Мудра" Леонида Земцова, а в 18:00 состоится просмотр фильма "Курьер", лекция "Советский кинематограф эпохи перестройки", музыкальный концерт и мастер-классы от проекта "Перестройка".

7 января в 10:00 приглашают попробовать йогу для спины от Ады Марченко.

Все мероприятия бесплатные, зарегистрироваться можно на сайте мультицентра "Контора пароходства", сообщает Мегатюмень.