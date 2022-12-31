Врачи призывают не злоупотреблять алкоголем в праздники

Чтобы избежать последствий злоупотребления алкоголем в период длинных выходных, врач-терапевт областной тобольской больницы № 3 Евгений Жохов предлагает придерживаться нескольких простых правил.

ВОЗ называет условно безопасными дозами употребления алкоголя не более 30 грамм чистого спирта (примерно 1,5 бутылки пива, 80 мл водки, 2 бокала сухого вина в день) для женщин и не более 40 грамм чистого спирта (около 2 бутылок пива, 100 мл водки или 3 бокалов сухого вина) для мужчин.

Простые правила помогут остаться здоровым, говорит терапевт Евгений Жохов:

- Отдохните и выспитесь перед новогодней ночью. Усталость провоцирует раздражительность, тревожность, желание быстро расслабиться, в том числе, с помощью употребления спиртного.

- Разнообразьте выбор безалкогольных напитков на столе по своему вкусу. Продумайте праздничную программу, которая будет требовать активного участия.

- Не пейте натощак. Ешьте больше овощей и фруктов, не перегружайте печень жирными блюдами и не смешивайте разные спиртные напитки.



Отнеситесь к длинным выходным как к возможности сделать действительно что-то хорошее для своего как физического, так и психического здоровья. Алкоголь притупляет остроту впечатлений от праздника, уточнил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь областной больницы №3.