Новогодние салаты являются причиной засоров на канализациях

В первые дни нового года у бригад цеха эксплуатации сетей водоотведения традиционно прибавляется работы. Праздничные угощения, не съеденные вовремя, отправляются в унитаз и становятся причиной засоров на сетях канализации.

"Жир и другие остатки пищи смешиваются с прочим мусором и провоцируют засоры. У нас прибавляется работы, а жители испытывают большие неудобства, ведь стоки часто выходят в подвал, а иногда и в квартиры. Избежать засоров можно, соблюдая простые правила пользования бытовой канализацией, в которую категорически запрещено сбрасывать остатки пищи, тряпки, салфетки, остатки строительных смесей, предметы личной гигиены, наполнители туалетов для животных и другой нерастворимый мусор", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян.

В водоканале подсчитали, что за 2022 год на очистные сооружения канализации по коллекторам "прибыло" более 1000 тонн мусора, а на сетях водоотведения устранено более 4200 засоров.

В 2022 году тюменскому водоканалу удалось добиться снижения засоров на канализационных сетях на 17 процентов. В течение года предприятие проводило системную профилактическую промывку коллекторов. С помощью мощной каналопромывочной техники из труб были извлечены сотни тонн мусора, сообщает Тюменская линия.