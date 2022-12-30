Моор поздравил жителей большой Тюменской области с наступающим 2023-м новогодней короткометражкой

Фильм про семейные ценности, крепкие родственные связи между жителями Югры, Ямала и Тюменской области, волю и стремление к победе опубликовал накануне Нового года губернатор Александр Моор.

Короткометражка снята в стиле "Елок". Три добрые истории, где дети заботятся о родителях, семья всегда на первом месте и взаимовыручка в приоритете, развиваются на фоне блистающих новогодним убранством тюменских и северных городов, украшенных площадей и современных жилых кварталов. В заключительных словах к фильму губернатор обращается к землякам со словами, что мы все - как "одна большая семья" и "строим наше будущее вместе".

"Тюменская область, Югра, Ямал – одна большая, крепкая семья. И это еще раз подтвердил прошедший 2022-й. Этот новогодний фильм про нас – тюменцев, югорчан, ямальцев. Про нашу жизнь, в которой есть место для чуда и волшебства", - прокомментировал фильм Александр Моор в своем своем Telegram-канале.