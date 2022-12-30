600 детей Тобольска получили подарки по акции "Елка желаний"

В тобольском драмтеатре подвели итоги благотворительной акции "Елка желаний". Глава города поблагодарил всех активных участников акции, для детей организовали игровую программу и показ спектакля.
"В этом году в рамках акции исполнились более 600 желаний детей с ОВЗ и детей мобилизованных тоболяков. Очень активно поддержали акцию крупные компании Тобольска", - отметили в администрации города.
Кроме постоянных участников - "Сибура", ПАТП, "Транснефти", Налоговой инспекции, в этом году к ней присоединились "Промэкскавация", аэропорт "Ремезов", "Новострой", "СГ-транс", гормолзавод и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Павел Меньщиков.
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