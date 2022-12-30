600 детей Тобольска получили подарки по акции "Елка желаний"

14:00 30 декабря 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В тобольском драмтеатре подвели итоги благотворительной акции "Елка желаний". Глава города поблагодарил всех активных участников акции, для детей организовали игровую программу и показ спектакля.

"В этом году в рамках акции исполнились более 600 желаний детей с ОВЗ и детей мобилизованных тоболяков. Очень активно поддержали акцию крупные компании Тобольска", - отметили  в администрации города. 

Кроме постоянных участников - "Сибура", ПАТП, "Транснефти", Налоговой инспекции, в этом году к ней присоединились "Промэкскавация", аэропорт "Ремезов", "Новострой", "СГ-транс", гормолзавод и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Павел Меньщиков.

Теги: акции , благотворительность , дети , Новый год , Тобольск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2022