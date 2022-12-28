В военном центре ТюмГУ начнут подготовку по инженерно-саперным специальностям

Межвузовский военный центр Тюменского государственного университета будет вести подготовку по инженерно-саперным специальностям, сообщает информационный центр правительства ТО.
Центр разместится на территории учебно-лабораторного корпуса №6 (улица Пирогова, 3), площадь прилегающей территории – более 25 000 кв.м., оборудовано учебно-тактическое поле, строевой плац, спортплощадки, а также комплекс для сдачи ГТО.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ утвердило создание 16 военных центров на базе российских вузов, в том числе в ТюмГУ.
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