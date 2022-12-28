Благодарственные письма губернатора и медали к юбилею свадьбы получили две семьи в Заводоуковске

На фото - Скрыник Фрида и Анатолий

В Заводоуковске две пары отметили юбилей: Скрыник Анатолий Федорович и Фрида Яковлевна прожили вместе 55 лет со дня свадьбы, Колпаковы Григорий Михайлович и Зинаида Ивановна – 50 лет.

По случаю знаменательных дат супругам вручили Благодарственные письма губернатора, медали и единовременные выплаты согласно постановлению правительства ТО о выделении средств супружеским парам к юбилейным датам, начиная с 50 лет совместной жизни, которое губернатор подписал в марте этого года.

"Такие семьи - пример любви друг к другу. Именно они несут в себе традиционные семейные ценности. Желаем юбилярам крепкого здоровья, еще большего счастья и отметить очередные юбилеи свадьбы через пять лет", - отметили в ЗАГСе.

В целом более 4 100 семейных пар Тюменской области получили выплаты к юбилею супружеской жизни в 2022 году. Это свыше 93 млн рублей. Среди юбиляров 16 пар отметили 70-летие супружеской жизни, уточнили в информационном центре правительства ТО.