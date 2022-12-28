ТюмГУ создаст военный учебный центр

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Правительство РФ утвердило создание 16 специализированных военных центров при вузах страны, указ опубликован на интернет-портале правовой информации, один из них будет сформирован на базе Тюменского госуниверситета.

Ранее отмечалось, что новые формирования расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны, это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности Вооруженных Сил РФ.

В начале декабря ректор ТюмГУ Иван Романчук после заседания Коллегии Минобороны России, на котором рассматривался план создания военных учебных центров при федеральных государственных вузах, заявил, что команда ТюмГУ отлично защитила концепцию такого центра, он станет межвузовским и на всей территории Тюменской области будет давать возможность студентам получать воинские специальности и соответствующие звания.