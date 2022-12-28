Тюменский мэр показал, как выглядит новогодняя Тюмень

В этом году нарядиться к праздникам Тюмени помогли местные компании и предприятия, в своём Telegram-канале глава города Руслан Кухарук показал результат совместных стараний муниципалитета и бизнеса.
"Благодаря добрым волшебникам – тюменским предприятиям и организациям Тюмень стала по-новогоднему красивой и яркой. Центральные площади, пешеходная улица Дзержинского, наши парки, катки привлекают большое количество тюменцев и гостей города. Ледяной "Сказочный лес", иллюминация, фотозоны, новогодние инсталляции, огромные елочные игрушки, легендарные мишки, сверкающие деревья... Наши предприниматели постарались и создали для тюменцев неповторимую атмосферу праздника", - отметил в посте Кухарук.
Глава города поблагодарил всех, кто старается подарить праздничное настроение не только себе, но и окружающим:
"Спасибо за то, что любите свой город и, как в одной большой и дружной семье, проявляете заботу о жителях! Вместе мы сделали наш город ярким и красивым".
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