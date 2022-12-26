Торжественное открытие городской елки пройдет вечером в Тюмени

Торжественное открытие главной городской елки на площади 400-летия Тюмени пройдет в понедельник, 26 декабря, начало в 17:00.
"Спешите на встречу с Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой. На сцене выступят тюменские артисты. На празднике вы увидите сказочных волшебных героев и нашумевший ДедМоробус. Зажжем городскую елку вместе!", - сообщает городской депкультуры на новогоднем сайте Фабрика волшебства.
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