Торжественное открытие городской елки пройдет вечером в Тюмени

Торжественное открытие главной городской елки на площади 400-летия Тюмени пройдет в понедельник, 26 декабря, начало в 17:00.

"Спешите на встречу с Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой. На сцене выступят тюменские артисты. На празднике вы увидите сказочных волшебных героев и нашумевший ДедМоробус. Зажжем городскую елку вместе!", - сообщает городской депкультуры на новогоднем сайте Фабрика волшебства.