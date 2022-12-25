Подавать к новогоднему столу жирные блюда не рекомендуют тюменцам

15:29 25 декабря 2022
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При подготовке новогоднего стола и диетологи, и кардиологи, и эндокринологи настоятельно советуют не злоупотреблять жирной пищей.

Некоторые виды жиров, предупреждает тюменский кардиоцентр, могут влиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А еще они содержат много калорий, так что можно набрать лишний вес, который в наступившем году надо будет куда-то деть, сообщает Тюменская линия.

Теги: Новый год
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