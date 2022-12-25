Подавать к новогоднему столу жирные блюда не рекомендуют тюменцам

При подготовке новогоднего стола и диетологи, и кардиологи, и эндокринологи настоятельно советуют не злоупотреблять жирной пищей.

Некоторые виды жиров, предупреждает тюменский кардиоцентр, могут влиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А еще они содержат много калорий, так что можно набрать лишний вес, который в наступившем году надо будет куда-то деть, сообщает Тюменская линия.