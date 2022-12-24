В 2022 году в муниципальных музеях региона появилось современное оборудование

Три муниципальных музея оснастили современным оборудованием на сумму 3,6 млн рублей в Тюменской области в 2022 году.

Об этом в эфире программы "Час Тюмени" сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. "Один миллион – федеральный. Остальные средства - из нашего регионального бюджета", – пояснила она.

В списке – музей "Городская управа" Ишимского музейного комплекса. По словам Елены Майер, это лидер среди муниципалитетов, он показывает больше всего продаж по "Пушкинской карте". Также оборудование получили Заводоуковский краеведческий музей и краеведческий музей Уватского района "Легенды седого Иртыша", сообщает Тюменская линия.



"Это своевременный перезапуск музеев, находящихся вдали от регионального центра. Новая техника позволила, например, Ишимскому музейному комплексу расширить спектр услуг по экспозициям. Они приобрели тач-стол, который дает возможность посетителям более глубоко в игровой форме посмотреть на исторические факты", – рассказала Елена Майер.