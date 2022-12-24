Что стоит посмотреть из новогодней советской классики

О кинотрадициях, советской классике и недооцененном российском кинематографе корреспондент "Тюменской области сегодня" пообщался с преподавателем кино и истории культуры ТГИК Натальей Соколовой.

Фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975) действительно получил статус культового. Но есть множество людей, которые этот фильм не любят. Более того, когда эта картина только вышла в Новый год в 1976-м, очень многие ее не приняли. Тем не менее "Ирония судьбы" – великолепный жанровый фильм: блистательная игра актеров, музыка композитора Михаила Таривердиева, песни Сергея Никитина.

Я не думаю, что современное российское кино по качеству уступает советскому. Неслучайно мы употребляем термин "другое кино", когда говорим о лентах, созданных в период СССР. Кино "тогда" было не хуже и не лучше, чем "сейчас". Нынешнее российское кино тоже по-своему "другое".

Франшиза "Елки" (2010) для многих российских зрителей стала неким новым семейным ритуалом. Мы можем разочаровываться в очередной серии франшизы, но в кино пойдем обязательно, потому что это уже традиция. И я с уважением отношусь к людям, которые поддерживают российское кино.

Среди новогодних фильмов очень много жанров. Это необязательно только развлекательное кино, как, например, франшиза "Один дома" (1990). Даже в нашем российском кино можно найти картины на любой вкус. Из последних я бы выделила "Серебряные коньки" (2020). Он снят в атмосфере русской зимы, Нового года. Очень добрый, хорошо сделан с технической точки зрения.

Молодые люди практически не смотрят телевизор. Основными зрителями эфирных телеканалов являются зрелые люди, молодость которых как раз пришлась на советское время. Конечно, у них сохраняется стойкая любовь к тому кинематографу. По каналам мультиплексов практически не показывают современное российское кино – не чаще одного раза в неделю на кнопках "Первый канал" или "Россия", а в остальное время эфир занят сериалами. И это тоже работа на аудиторию.