Какие специалисты в Тюменской области получали больше ста тысяч рублей в 2022 году

Сотрудники сферы добычи нефти и газа в среднем зарабатывали 172 тыс. 264 рубля в месяц. Среди сфер в Тюменской области это самая высокая среднемесячная начисленная зарплата за 9 месяцев 2022 года, она почти в три раза больше средней по региону, сообщает Вслух.ру.

148 тыс. рублей зарабатывали занятые в производстве химических веществ и химических продуктов. 143 тыс. 717 рублей – предоставляющие услуги в области добычи полезных ископаемых.

138 тыс. 078 рублей начисляли задействованным в производстве машин и оборудования. 132 тыс. 763 рубля – участникам научных исследований и разработок. 120 тыс. 504 рубля - работникам воздушного транспорта.