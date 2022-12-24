О целесообразности народных методов лечения ОРВИ рассказал тюменский врач

Несмотря на то, что сегодня большой выбор препаратов от боли в горле, насморка, жара и других, некоторые по-прежнему советуют попробовать народные методы лечения.

Врач-кардиолог высшей категории Тюменского кардиологического научного центра Галина Веселина прокомментировала некоторые "бабушкины" советы при лечении вирусных заболеваний. Так, ванна с горчицей для ног не поможет, особенно, если болезнь уже началась. По словам Галины Веселиной, эффективность этого метода не доказана и остановить недуг ножные ванны точно не помогут.

Подышать над горячей картошкой при насморке – плохая идея. При некоторых ЛОР-заболеваниях такое "лечение" может усугубить течение болезни и привести к осложнениям.

Фитонциды, содержащиеся в чесноке, действительно могут помочь в борьбе с некоторыми вирусами, вызывающими ОРВИ. Но действуют они очень короткое время. А ходить постоянно с чесноком во рту невозможно. Не стоит засовывать дольки чеснока в нос, неизвестно, что будет с вирусами, но к ожогу слизистой такое "лечение" точно может привести, сообщает АиФ-Тюмень.