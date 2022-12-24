Как правильно проветривать квартиру зимой, рассказали тюменцам

Специалисты тюменского Роспотребнадзора напоминают, что нерегулярное проветривание помещений может оказать негативное влияние на наше здоровье.
Недостаток кислорода может спровоцировать головные боли, чувство "разбитости" по утрам, привести к снижению работоспособности и даже обострению хронических заболеваний. Открывая окна, мы позволяем скопившемуся воздуху уйти и наполняем помещение кислородом. "Новый" воздух понижает концентрацию пыли в комнате, снижает количество вредных микроорганизмов и в принципе является хорошей профилактикой появления плесени.
Специалисты напоминают, что оптимальная для нашего организма температура в помещении – 20-22 градуса, максимальный допустимый порог – 24. Влажность воздуха следует поддерживать на уровне 45-50%, но строго не ниже 30%.
По оценкам специалистов Роспотребнадзора, для быстрого проветривания квартиры зимой достаточно полностью открыть окно на 5-10 минут. После его закрытия температура в помещении довольно быстро вернется к комфортной комнатной, зато воздух будет свежим, насыщенным кислородом, сообщает Тюменская область сегодня.
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