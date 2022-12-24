Хирурги Медицинского города выполнили уникальную операцию

Хирурги отделения опухолей головы и шеи Медицинского города выполнили первую в Тюмени операцию с резекцией верхней челюсти и нижней стенки орбиты с микрохирургической пластикой лопаточным лоскутом.

Женщина наблюдается в Медицинском городе с 2019 года. В силу высокой степени агрессивности опухоли, во время планового осмотра в апреле этого года был выявлен местный рецидив. Чтобы уменьшить опухоль, пациентке провели несколько курсов химиотерапии. "Успешно пройденный курс химиотерапии позволил осуществить реконструктивно-пластическую операцию, которая не только избавила пациентку от опухоли, но и уберегла от возможных осложнений, что могли образоваться из-за прорастания злокачественного новообразования в соседние органы", — сообщила Динара Вонтлая, заведующая отделением органов головы и шеи Медгорода.

Хирурги-онкологи восстанавливали пациентке поврежденную злокачественными клетками челюсть. Для этого был разработан и изготовлен 3D-протез по индивидуальным меркам пациентки. В сложной тринадцатичасовой операции принимала участие вся команда хирургов-онкологов отделения опухолей головы и шеи.

3D-протез, установленный на место поврежденных участков, позволил избежать выраженной деформации лицевого отдела черепа и смещения глазного яблока. Хирургам удалось спасти зрение пациентки, избежать выраженной деформации лица, трудностей с глотанием и дыханием, при этом минимизировав эстетические потери облика женщины, сообщила Рожина Мария, пресс-секретарь Медгорода.