Праздник для детей с Донбасса провели тюменские мгеровцы

Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" поздравило семьи в пункте временного размещения "Колос".

Активисты провели праздничную программу для переселенцев с освобожденных территорий, сейчас семьи временно проживают в тюменской гостинице "Колос". Аниматоры развлекли детей и подарили им новогодний праздник. В программе были сказочные истории от Деда Мороза со Снегурочкой и игры на смекалку и ловкость. Часть детей подготовили для Деда Мороза стихи и песни. По окончании праздничной программы молодогвардейцы вручили 36 детям сладкие подарки.

Акции в ПВР "Молодая Гвардия" проводит на постоянной основе. Принять участие в социальных акциях и проектах может каждый. Для этого необходимо связаться с проект-менеджерами по телефону: +7 (3452) 79-87-43 или написать в личные сообщения группы "ВКонтакте" Молодая Гвардия | Тюмень.

Координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев: