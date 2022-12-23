Праздник для детей с Донбасса провели тюменские мгеровцы

Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" поздравило семьи в пункте временного размещения "Колос".
Активисты провели праздничную программу для переселенцев с освобожденных территорий, сейчас семьи временно проживают в тюменской гостинице "Колос". Аниматоры развлекли детей и подарили им новогодний праздник. В программе были сказочные истории от Деда Мороза со Снегурочкой и игры на смекалку и ловкость. Часть детей подготовили для Деда Мороза стихи и песни. По окончании праздничной программы молодогвардейцы вручили 36 детям сладкие подарки.
Акции в ПВР "Молодая Гвардия" проводит на постоянной основе. Принять участие в социальных акциях и проектах может каждый. Для этого необходимо связаться с проект-менеджерами по телефону: +7 (3452) 79-87-43 или написать в личные сообщения группы "ВКонтакте" Молодая Гвардия | Тюмень.
Координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев:
Каждый год мы доставляем подарки детям из разных семей и проводим праздничные мероприятия. В этом году не могли оставить в стороне наших подопечных – детей из ЛДНР, проживающих в пунктах временного размещения. Малышам не хватает чудес и сказки в жизни, нам захотелось оставить отпечаток в их памяти с приятными воспоминаниями о детстве.
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