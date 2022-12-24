На тюменских экранах появились добрые послания

Мультицентр "Контора пароходства" запустил новогоднюю акцию. С 23 по 29 декабря тюменцы увидят добрые послания на разных экранах города. Акция проходит в рамках новогоднего проекта "Дарю", сообщает КП-Тюмень.

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Экраны с трансляцией запущены по адресам: Республики, 61 и 155а, 50 лет ВЛКСМ 46, Герцена, 94, Орджоникидзе 63а, 50 лет Октября, 14, Первомайская, 100 м до ж/д вокзала, в районе пересечения с Товарным шоссе и на экране "Тюмень каток" около мультицентра "Контора пароходства".

— Каждый день у нас есть то, за что можно быть благодарным. Но мы не всегда это замечаем, так бывает. Наша команда решила сочинить милые и добрые послания, которые подарят веру во что-то светлое и хорошее, а также укажут, что иногда счастье заключается в самых простых и базовых вещах. Так важно иметь и сохранять опору внутри себя, ведь если хочешь поддерживать других, ты сам должен держаться прямо, — поделилась Юлия Саначина, руководитель мультицентра "Контора пароходства".