Дмитрий Артюхов предложил разработать стратегию развития молодежной политики до 2030 года

По его мнению, это поможет действовать на опережение

Президент России Владимир Путин сегодня, 22 декабря, провел заседание Госсовета, посвященное реализации молодежной политики в современных условиях.

Во вступительном слове глава государства назвал стратегически важным направлением обеспечение преемственности поколений, чтобы энергия молодежи работала на страну, а таланты и достижения влияли на развитие России.

“В работе с молодежью необходимо полностью исключить формализм и казенщину, нужно чутко слышать запросы и учитывать то, что молодежь России многонациональна и представляет разные конфессии, поэтому действовать здесь нужно тонко и в высшей степени деликатно”, - подчеркнул Владимир Путин.

В ходе доклада глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что в 2009 году, когда проходило последнее заседание совета при президенте, главные вопросы молодежной повестки касались борьбы с употреблением алкоголя и наркотиков, популяризации здорового образа жизни. Теперь же ситуация значительно поменялась, поэтому на первый план вышли другие вопросы.

Он заявил, что на сегодняшний день почти 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя. Для этого организовано более двух десятков новых открытых конкурсов и олимпиад, которые доступны каждому россиянину.

“Мы будем сопровождать молодого человека на всех этапах взросления, начиная со школы. У нас такие традиции есть, были, через них прошли целые поколения. Мы эту работу в какой-то момент оставили без должного внимания, сейчас будем всеми силами наверстывать”, - заверил Дмитрий Артюхов.

В своем выступлении глава профильной комиссии подчеркнул, что особое внимание стоит уделить кибербезопасности, чтобы защитить детей от влияния вредоносного контента в интернете. Помимо этого, Дмитрий Артюхов предложил создать национальный проект, который объединит все меры поддержки и направления в сфере молодежной политики, а также разработать стратегию развития до 2030 года.

“Считаю, что крайне важно в текущих обстоятельствах четко себе представлять, каким мы ходим видеть это будущее для нашей молодежи, и разработать стратегию молодежной политики до 2030 года. Это поможет нам действовать на опережение”, - резюмировал Дмитрий Артюхов.