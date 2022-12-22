Первый замруководителя управления Следкома Тюменской области продолжит службу в Челябинске

Полковник юстиции Ахмед Асхабов, занимавший должность первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Тюменской области переведен на аналогичную должность в Челябинскую область, сообщил изданию Newsprom.ru источник в силовых структурах.
Ранее в региональных Telegram-каналах появилась информация о том, что с сайта местного следкома удалена страница с данными полковника. На сайте СУСК по Челябинской области ее тоже пока нет, но в телефонном справочнике указаны его новая должность и номер телефона.
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