Для реабилитации детей в тюменском "Роднике" используют магнитную панель

Формирование пространственных представлений играет важную роль в реабилитации детей-инвалидов.

Специалистам тюменского реабилитационного центра "Родник" в формировании пространственных представлений помогает тактильно-развивающая панель "Магнитная". Это магнитная поверхность черного цвета, разлинованная белыми линиями. В комплект входят разноцветные треугольники с магнитом – всего пять цветов: синий, зеленый, красный, желтый и фиолетовый.

Комплекс применяется для развития тактильных ощущений, пространственного мышления и речи. Это расширяет словарный запас юного пациента, учит логическому построению фраз и текстов, развивает память. Оборудование позволяет работать как в мини-группах, так и индивидуально.

"Достоинство этого оборудования в том, что упражнения можно адаптировать под разный возраст и формы работы. Приятная текстура и механизм действия вызывают непроизвольный интерес к заданиям у детей" - поделилась педагог-психолог Ксения Богомолова.

По материалам ОРЦ "Родник".