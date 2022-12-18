В Тюменской области активно развивается торговля

Ставка на российского товаропроизводителя и поддержка местных мастеров - среди главных трендов торговли в уходящем году.

- Среди главных итогов года, безусловно, уход зарубежных производителей и постепенное их замещение российскими, причём не уступающими по качеству. Не случайно наша "Улица российских дизайнеров" в декабре этого года стала дипломантом конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области", - говорит генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова.

- По нарастающей идет процесс трансформации самих торговых центров. Все больше площадей отдается под развлекательные или иные цели. Например, под музейное пространство. В ЦУМе сейчас работают музей оружия, музей тюменской торговли и центр Visit Tyumen. Кроме того, мы составили маршрут по закулисью старейшего торгового предприятия области. И уже традиционно ЦУМ продолжает сотрудничество с тюменской "Гильдией мастеров", которая объединила народных умельцев со всей Тюменской области.

По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.