О вреде овощей, приготовленных в микроволновке, рассказал эксперт

Эксперты не советуют запекать овощи в микроволновке. "Любая термическая обработка продуктов питания приводит к потере первоначальной концентрации полезных веществ. Но при варке концентрация нитратов в овощах будет меньше за счет вымывания их в воду. При запекании в микроволновке они не будут вымываться, останутся в овощах. Большие концентрации нитратов опасны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, нарушениями функции кишечника", - говорит профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского медицинского университета Гульнур Сулкарнаева.

Вывод: лучше потратить больше времени и отваривать овощи на плите. Кстати, важно после приготовления сразу вылить воду, в которой они готовились. А уменьшить содержание нитратов