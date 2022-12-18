Новогоднее настроение тюменцам подарят активисты

В преддверии Нового года стартует проект "Дарю" от молодежных общественных пространств Тюмени и области. Любой желающий может принять участие в офлайн и онлайн-событиях.

Медиацентр молодежной политики Тюменской области совместно с молодежными командами запускает проект "Дарю", который напоминает о том, как важно быть благодарным к другим и себе и оставаться щедрым на чувства и эмоции. Для горожан приготовили акции, розыгрыши, викторины, аудио и видеопоздравления, квартирники и другие активности.

— Все события жизни — хорошие или плохие — дают нам опыт и помогают стать сильнее. Рядом с нами находятся люди, которые могут помочь и оказывают заботу и поддержку. Необходимо быть благодарными за этот опыт, а в новый год вступать с надеждой и верой в лучшее, — рассказал Илья Титов, куратор молодежных пространств и проектов Тюменской области.

В мультицентре "Моя территория" в Тюмени пройдет предновогодний марафон. Участники будут выполнять задания и выкладывать результаты на своей странице во ВКонтакте. А для ишимцев и тоболяков устроят новогоднюю почту и проведут мастер-классы. Кроме того, в тобольском мультицентре (ул. Красноармейская, 6/4) пройдет музыкальный квартирник, а в ишимском (ул. Ленина, 7) — семейный утренник.

Сотрудники МТЦ "Космос" подготовили аудиопоздравления, которые тюменцы услышат на центральных улицах и набережной. А команда "Конторы пароходства" оставит добрые послания — милые стишки — на городских экранах.

В мультицентре на набережной Медиацентр молодежной политики области установит "Куб добра", куда можно принести взрослую и детскую одежду, обувь, полотенца и постельное белье, канцелярию в хорошем состоянии. Собранные вещи передадут в социальный магазин, сообщает Мегатюмень.