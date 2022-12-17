О плюсах и минусах большого количества креветок рассказала тюменский врач

Любимые многими креветки в большом количестве могут нанести вред здоровью. По словам врача-гастроэнтеролога Тюменского кардиоцентра Марии Ляпиной, креветки могут вызвать аллергию. А при избыточном употреблении они приводят к повышению холестерина в крови.

"Креветки не рекомендуется есть людям, у которых есть проблемы с сосудами и уже имеется высокий холестерин в крови. Если хочется побаловать себя морепродуктами, то лучше отдать предпочтение мидиям, морским гребешкам", - пояснила эксперт.

Большим количеством считаются креветки от 500 граммов и больше. А если все же захотелось побаловать себя ими, то лучше отварить, а не жарить, сообщает АиФ-Тюмень.