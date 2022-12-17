В Уватском районе реализуются инвестпроекты

23 инвестиционных проекта реализуются сейчас на территории Уватского района. В уходящем году сумма вложений составила 36,5 миллиардов рублей. Большая их часть приходится на нефтяную отрасль.

- Это наша историческая особенность, и в то же время основной драйвер развития экономики, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

- Одновременно с этим мы видим увеличение активности в сферах деревообработки, придорожного сервиса, туризма и АПК. Хорошую динамику показывает предприятие по воспроизводству ценных пород сиговых и осетровых рыб. В частности, в 2022 году в реки Обь-Иртышского бассейна выпущено более 20 миллионов молоди сиговых и 500 тысяч осетровых пород, запроектировано и входит в стадию строительства прудовое хозяйство.

Рост экономики поддерживается жилищным строительством (ввели почти 10 тысяч квадратных метров) и модернизацией системы ЖКХ.В жилищно-коммунальном хозяйстве ключевой была проблема водоснабжения. В селе Уват качество воды удалось существенно улучшить благодаря ремонту источника водоснабжения, сообщили в администрации Уватского района.