Стало известно, сколько денег на покупки тратят тюменцы

Тюменьстат посчитал, сколько жители Тюменской области тратят на шопинг. Общая сумма за 10 месяцев 2022 года составила 394 млрд 453 млн рублей, сообщает Вслух.ру

За год самыми затратными стали ажиотажный март и август, когда родители собирали детей в школу. Общая сумма затрат в эти месяцы превышала 41 млрд рублей. Начиная с июля торговый оборот превышает 40 млрд рублей.

Основная часть трат приходится на непродовольственные товары. С января по октябрь сумма составила 206 млрд 669,6 млн рублей. Начиная с июля, она превышает 21 млрд рублей, в августе был всплеск – более 22 млрд рублей.

На продукты с начало года уходило более 18-19 млрд рублей в месяц. Максимум – 19 млрд 961,1 млн рублей – зафиксирован в первый весенний месяц. В целом на продовольствие ушло 187 млрд 783,2 млн рублей.

По данным ведомства, в Тюменской области проживает 1 млн 554,4 тыс. человек. Следовательно, каждый в среднем тратил на еду 12 тыс. 80 рублей, на непродовольственные товары – 13 тыс. 296 рублей в месяц. В целом каждый житель оставлял в магазинах по 25 тыс. 376 рублей в месяц.