Губернатор ЯНАО подвел итоги работы правительства в 2022 году и рассказал о планах

Традиционно Дмитрий Артюхов затронул вопросы, которые важны для каждого жителя Ямала

Ежегодный доклад Дмитрия Артюхова о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе опубликован на сайте правительства региона. В нем губернатор подробно рассказал об итогах работы правительства в 2022 году и о том, что планируется сделать на Ямале в 2023 году.

Ранее, 10 декабря, Дмитрий Артюхов пообщался с земляками и представителями СМИ в прямом эфире. А с докладом, изложенным в текстовом формате доступным языком, любой желающий может ознакомиться по ссылке (https://yanao.ru/dokumenty/98883/).

Традиционно губернатор затронул вопросы, которые важны для каждого жителя ЯНАО. Это строительство дорог и школ, переселение из аварийного жилья, качество медицинской помощи, работа с талантливой молодежью, экономическое развитие региона. По словам главы региона, три приоритета в работе, которые остаются неизменными ― жилье, дороги и медицина.

Однако в этом году появился еще один важный вопрос, которому в регионе уделено пристальное внимание. Речь идет о помощи военнослужащим и их семьям.

"Мы живем в эпоху перемен, связанных с масштабной геополитической трансформацией. Экономика России испытывает беспрецедентное давление. О чем бы мы сегодня ни думали, какие бы планы ни строили, в первую очередь у нас в мыслях наши защитники. Наш долг ― поддержать каждого, кто находится сейчас на боевом посту, их семьи", ― подчеркнул губернатор.

Так, в регионе была введена единовременная региональная выплата в 300 тысяч рублей мобилизованным. Также Ямал проделал огромную работу по приобретению и доставке всего необходимого военнослужащим, поставки продолжаются и сейчас. В целом семьям бойцов оказывают широкий спектр мер поддержки от обеспечения лекарствами детей или круглосуточных групп в детских садах до возможности бесплатно обучиться вождению.

"Для наших ребят очень важна уверенность в том, что дома на Ямале их родные находятся в безопасности, о них заботятся и всегда придут на помощь. Мы делаем и будем продолжать делать для этого все возможное", ― заключил глава округа.

Также он затронул тему образования. 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, а на Ямале он станет Годом знаний. В регионе планируют внедрить полноценную систему работы с талантами школьников и организовать доступ к участию в олимпиадах всех учеников общеобразовательных учреждений. Движение будет массовым: на уровне муниципальных образований создадут олимпиадные команды, а в каждой школе появится олимпиадный координатор.

Отметил Дмитрий Артюхов и крупные компании топливно-энергетического комплекса ― стержень благосостояния ЯНАО. По его словам, ключевые предприятия округа, несмотря на санкционное давление, твердо стоят на ногах и продолжают реализацию запланированных проектов.

Говоря о развитии медицины в регионе, губернатор подчеркнул важность организации качественной работы медучреждений первичного звена, а также доступности медицинской помощи населению.

"Многие объекты, в том числе первичного звена, находятся сейчас в активной стадии строительства, и уже в ближайшие годы их ввод должен качественно изменить систему оказания медпомощи", ― считает Дмитрий Артюхов.

В целом, по словам главы округа, все ветви и уровни власти в округе в этом году сработали максимально быстро и слаженно.