Жителям Тюмени рекомендовали надеть маски

В Тюменской области ввели комплекс противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом, главные рекомендации - носить защитные маски, соблюдать гигиену и избегать общественных мест.
Зарегистрировано 32 811 случаев заболеваний ОРВИ с 5 по 11 декабря, что на 80% больше, чем неделей ранее. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее существенный - среди школьников 7-14 лет на 83% и среди взрослого населения на 91 %.
На заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области решено:
всех школьников города Тюмени отправить на дистант до 23 декабря;
возобновить входные утренние фильтры во всех предприятиях и организация, особое внимание на детские дошкольные учреждения, школы, высшие и средние учебные заведения
в социальных и медицинских учреждениях ввести режим запрета посещений.
ввести усиленный режим дезинфекции в местах массового пребывания населения (транспортные узлы, торговые центры).
В списке ограничений и рекомендаций главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо также указала, что необходимо:
При проведении массовых мероприятий и праздников не допускать участия лиц с признаками ОРВИ и не имеющих сведений о вакцинации против гриппа. Ввести усиленный режим дезинфекции в местах массового пребывания населения, в том числе на транспортных узлах, в торговых центрах и автотранспорте, рекомендовать для населения масочный режим, особенно при посещении мест массового пребывания людей и в общественном транспорте.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru