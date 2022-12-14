Жителям Тюмени рекомендовали надеть маски

В Тюменской области ввели комплекс противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом, главные рекомендации - носить защитные маски, соблюдать гигиену и избегать общественных мест.

Зарегистрировано 32 811 случаев заболеваний ОРВИ с 5 по 11 декабря, что на 80% больше, чем неделей ранее. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее существенный - среди школьников 7-14 лет на 83% и среди взрослого населения на 91 %.

На заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области решено:

всех школьников города Тюмени отправить на дистант до 23 декабря;

возобновить входные утренние фильтры во всех предприятиях и организация, особое внимание на детские дошкольные учреждения, школы, высшие и средние учебные заведения

в социальных и медицинских учреждениях ввести режим запрета посещений.

ввести усиленный режим дезинфекции в местах массового пребывания населения (транспортные узлы, торговые центры).

В списке ограничений и рекомендаций главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо также указала, что необходимо: