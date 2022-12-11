Новогодний кинопросмотр и турнир по танцам Just Dance состоялись в Студцентре

19:42 11 декабря 2022
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С начала декабря в Студцентре Тюменской области прошли предновогодние мероприятия для обучающихся. Студенты получили заряд праздничного настроения и небольшие подарки.

4 декабря более 20 ребят собрались на кинопросмотр в Студцентре области. Студенты посмотрели фильм по мотивам "Рождественской песни в прозе" Чарльза Диккенса. Главный герой кино — руководитель медиакомпании, современный неисправимый Скрудж.

9 декабря Студсовет Тюменской области провел новогодний турнир по Just Dance. Это игра, основанная на повторении движений за героями на экране. Оценивается точность и скорость исполнения танца.

Завершением цикла предновогодних мероприятий станет игра "Хочу, могу и буду!". Это трансформационная игра, которая пройдет в последние дни декабря, сообщает Мегатюмень.

Теги: мероприятия
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