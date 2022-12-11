Можно ли дарить животных на Новый год

Дарить друзьям и родственникам котят, щенков, рыбок и земноводных – не лучшая идея. Даже когда вы хотите порадовать ребенка, стоит трижды подумать. Ведь если подарок придется некстати, его с большой вероятностью будет ждать печальная судьба: жизнь в тесной клетке, передача в другие руки, а некоторые вовсе могут отправить животное на улицу. А учитывая, что Новый год – это зимняя пора, выброшенный питомец может просто не выжить.

– К сожалению, практика дарить животных до сих пор существует. Ежегодно такие подарки потом оказываются на улицах, где становятся жертвами других животных, замерзают или, в лучшем случае, попадают в приюты и к людям, пожалевшим их, – рассказала корреспонденту "Тюменской области сегодня" зооволонтер Юлия Филатова. – Новый год – это всего одна ночь в году, а вот ухаживать за собачкой или кошкой потом нужно ежедневно на протяжении 10-15 лет. Далеко не всем хочется брать на себя такую ответственность.

– Поэтому, где бы вы ни брали собаку или кошку – в питомнике или приюте, – стоит взять с собой того, кто в дальнейшем будет отвечать за питомца. Во-первых, так человек сможет лично обсудить все нюансы, во-вторых – выберет именно то животное, которое ему понравится, – пояснила волонтер.