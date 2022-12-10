О природных добавках к чаю и кофе рассказали тюменцам

Черный и зеленый чай доступен, вкусен и к тому же обладает удивительными полезными свойствами, пишут специалисты тюменского Роспотребнадзора. Напиток снижает артериальное давление, и уменьшает риск инсульта, если выпивать три чашки черного или зеленого чая в день.

Более ароматным и насыщенным витаминами чай сделают ягоды облепихи.

– Облепиха – мировой рекордсмен по содержанию полезных веществ в своем составе. Она помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кишечника, укрепляет иммунитет – говорят специалисты.

В сезон простуд и гриппа незаменимым цитрусом остается лимон. Любой чай с лимоном поможет справиться с токсинами, поднимет тонус. Но чтобы получить максимум витаминов, лучше съесть дольку лимона после чаепития.

Фаворитом чайных добавок зимой можно смело считать корень имбиря. Он является противовоспалительным средством. Медики рекомендуют употреблять его для укрепления иммунитета и повышения защитных сил организма.

Крепкий кофе с кардамоном как никогда необходим тем, кто уже устал от снега и холода. Пить его лучше не позднее пяти часов вечера, иначе бессонная ночь обеспечена. Кардамон содержит витамины группы B, цинк, эфирные масла, марганец, кальций и фосфор. Он помогает справиться со стрессом, улучшает мозговую активность и снимает усталость.

Взрыв вкуса, аромата и настроения можно получить, вкусив пряничный латте. В него можно добавить корицу, имбирь, душистый перец и гвоздику. Эти специи сделают вкус сочным и пикантным. Следует знать, что корица снижает закисляющее действие кофе на организм. Она очищает кровь, оказывает противовоспалительное действие и согревающий эффект.

Черный перец улучшает пищеварение и обмен веществ, является мощным антисептиком. Кофе с перцем согревает, укрепляет память, очищает сосуды мозга. 1-2 горошинки в чашку кофе лечит синуситы, тонзиллиты, бронхиты, обладает противомикробными качествами.

Гвоздика стимулирует кровообращение и снижает кровяное давление. Особенно полезно добавлять одну головку гвоздики в зимний кофе, чтобы придать ему согревающий и противопростудный эффект, сообщает Тюменская область сегодня.