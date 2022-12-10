Выставка картин, созданных с помощью компьютерной графики, проходит в Тюмени

13:18 10 декабря 2022
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До 20 декабря в холле Молодежного театрального центра "Космос" проходит выставка Techno Flora. Автор выставки Ксения Баданова посвятила ее теме поиска гармонии между живым и техническим миром. Вход свободный, сообщает Мегатюмень.

Цифровые изображения Techno Flora — это переосмысление языка цветов в живописи. На трех экранах изображены подвижные цветы, и каждый из них символизирует один из актуальных, по мнению создателя выставки, вопросов: проблематика информационного шума и его влияния на сознание, зависимости от лайков в соцсетях, иллюзии выбора и популярности, тотального неприятия себя, скрываемого за фильтрами. Картины сопровождаются музыкой, помогающей зрителю погрузиться в художественный мир автора.

Теги: выставка
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