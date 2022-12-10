Ялуторовский музейный комплексе подготовил программу к Новому году

Две новогодние программы, шесть мастер-классов представят посетителям Ялуторовского

музейного комплекса с 15 декабря по 15 января, об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая Ялуторовским музейным комплексом Лариса Раевская.

"Программы: "Светлый праздник Рождества" в историко-мемориальном музее, "Волшебство в уездном городе" начнутся с 20 декабря. Они рассчитаны на детей от 6 лет и старше. С 15 декабря в наши музеи можно попасть на мастер-классы: Рождественский ангел, абстракт-коллаж, снеговик, наряд для елки, снежинка-пушинка, мерцающий магнит. Билеты стоят от 55 рублей.

Побывать на мастер-классе "Мерцающий магнит" можно по Пушкинской карте", - рассказала она. Помимо этого, в фондах Ялуторовского музейного комплекса хранятся старинные новогодние игрушки и украшения для ели. Самые ранние датированы 1950 годом. Выполнены в основном из ваты и фольги. Есть также звезда на елку 70-х годов, гирлянды.