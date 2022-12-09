Заводоуковск с гуманитарной помощью отправил своим бойцам УАЗ

09:20 09 декабря 2022
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Жители Заводоуковского городского округа отправили  мобилизованным оборудование, снаряжение, медикаментв, продуктовые наборы и  автомобиль УАЗ, который заводоуковские волонтеры приобрела на собранные средства.

Гумпомощь отправлена в областную столицу, где будет перегружена в фуры. Всего из нескольких районов юга области будет сформировано два большегруза.

Теги: Заводоуковск , мобилизация , СВО
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