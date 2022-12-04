Как справиться с бессонницей, рассказала тюменский врач

Врач-невролог ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №17" Вероника Макерова отметила, что бессонница – это расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна , либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Бессонница бывает трех видов: транзиторная, острая и хроническая. Первая подразумевает разовые и непродолжительные случаи нарушения сна, вызванные обычно другим расстройством. Например, изменением окружающей обстановки или режима отхода ко сну и пробуждения.

Фаза острой бессонницы длится до месяца. Она проявляется в виде затруднений при засыпании и сложностях с поддержанием длительного сна. Нередко встречается у людей, переживающих стрессовый период жизни.

Что делать?

Наладить режим сна. Специалисты рекомендуют ложиться спать и просыпаться стабильно в одно и то же время, а незадолго до отхода ко сну избегать энергичных упражнений и употребления любых напитков, содержащих кофеин. Важным условием хорошего сна являются температура и освещение в комнате: должно быть немного прохладно и темно.

– Существует термин – "гигиена сна", под ним подразумеваются правила поведения, нормализующие сон. К ним относятся минимизация употребления кофеина, никотина и алкоголя, стремление к регулярности и эффективности эпизодов сна, минимальное использование лекарств, избегание дневного сна, регулярное выполнение физических упражнений и содействие позитивной среде сна, – прокомментировала специалист.

До посещения специалиста можно помочь себе и самостоятельно, без риска навредить организму. Например, обратиться к препаратам растительного происхождения в виде чаев, настоев и отваров. Для этого подойдут успокоительные травяные сборы с ромашкой, душицей, зверобоем, мелиссой, мятой, лавандой, валерианой и пустырником. Приобретать их лучше в аптеке, сообщает Тюменская область сегодня.