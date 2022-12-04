Уровень зарплат медработников на третьем месте в УрФО

Медицинские работники Тюменской области зарабатывают больше коллег в России. В Уральском федеральном округе уровень зарплат уступают северным округам – ЯНАО и ХМАО. Таковы данные Росстата за девять месяцев 2022 года, сообщает Вслух.ру

Согласно данным, средняя зарплата врачей и работников медорганизаций с высшим образованием в Тюменской области превышает 101 тыс. рублей. В среднем по России она составляет 95 тыс. 365 рублей. На Ямале – 222 тыс. 855 рублей, в Югре – 150 тыс. 718 рублей, в Свердловской области – 91 тыс. 92 рубля, в Челябинской – 83 тыс. 850 рублей, в Курганской – 76 тыс. 462 рубля.

Средний медицинский персонал в Тюменской области получал 51 тыс. 382 рубля. Зарплаты в УрФО колеблются от 36 тыс. 495 рублей до 119 тыс. 93 рублей в месяц. В России она составляет 47 тыс. 666 рублей.

Средняя зарплата младшего медицинского персонала в России была 40 тыс. 394 рубля, в Тюменской области – 49 тыс. 79 рублей в месяц. Диапазон по федеральному округу – от 31 тыс. 803 рублей до 111 тыс. 89 рублей.