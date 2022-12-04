Водителям и пешеходам дали советы, как вести себя во время гололеда

Главные рекомендации от специалистов департамента здравоохранения региона собрала "Тюменская область сегодня".

Безопасное поведение заключается в следующем:

- Выходить заранее, чтобы никуда не торопиться.

- Корпус тела наклонить вперед. Передвигаться мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая высоко ноги.

- Не разговаривать по телефону на ходу.

- Пожилым людям нужно брать с собой трость с резиновым или шипованным наконечником. Как вариант, можно использовать лыжные палки.

Серьезно нужно подойти и к выбору обуви. Подошва должна быть устойчивая, рифленая. Девушкам и женщинам нужно отказаться от высоких каблуков. На подошву ботинок можно прикрепить специальные набойки. Такую процедуру делают в любой мастерской по ремонту обуви.

Без внимания нельзя оставить водителей.

– Машина – и с шипами, и без шипов, – если ты ехал на скорости и попал на кусок льда, не остановится: она покатится дальше, поедет боком. В гололед главное соблюдать скорость и выдерживать куда большую дистанцию, чем летом. Потому что ты тормоз нажал – и катишься дальше, – прокомментировала опытный водитель Евгения.