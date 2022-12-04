Профилактику выездов на встречную полосу проводят тюменские автоинспекторы

В выходные дни в Тюменской области сотрудники ГИБДД усилят контроль за опасным для жизни людей нарушением ПДД – выездом на встречную полосу. Для предотвращения ДТП, связанных с выездом на "встречку", будут задействованы наряды скрытого патрулирования, сообщила Тюменская линия.

ДТП по причине выезда на встречную полосу характеризуются самой большой тяжестью последствий и летальностью. В этом году в 81 ДТП, произошедших в Тюменской области по этой причине, погибли 20 человек (каждый седьмой из всех погибших в дорожных авариях в регионе), 154 человека ранены.

Наряды ДПС будут выявлять опасные выезды на встречную полосу на федеральных автодорогах области, в том числе, на самых протяженных, Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск.