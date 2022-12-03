Тюменский ХК "Рубин" закончит 2022 год на выезде

Тюменский ХК "Рубин" в декабре проведет девять матчей в рамках PARI Чемпионата ВХЛ и закончит 2022 год выездными играми.

В субботу, 3 декабря, клуб встретит московскую "Звезду", которую две недели назад обыграл на выезде со счетом 5:2. Поединок во дворце спорта начнется в 17 часов, у билетов специальная сниженная цена выходного дня.

Последний матч домашней серии пройдет 5 декабря с "АКМ" из Тулы, которой в овертайме уступили со счетом 2:3, сообщает Вслух.ру.

Далее последует выездная серия. С "Омскими крыльями" "Рубин" сыграет 10 декабря в Омске, с "Металлургом" - 12 декабря в Новокузнецке, с "Соколом" - 15 декабря в Красноярске, с "Ермаком" - 17 декабря в Ангарске.

Эти клубы "Рубин" встречал месяц назад. Самое крупное поражение хозяева получили от "Сокола", а за счет 1:7 перед болельщиками извинялся главный тренер "Рубина" Денис Ячменев. Сейчас появится возможность взять реванш. Больше всего шайб было заброшено в поединке с "Металлургом", итог 6:5 в пользу тюменцев определил овертайм. Кроме того, "Рубин" обыграл "Ермак" (3:2) и "Омские крылья" (4:2).

В канун Нового года клубу-чемпиону ВХЛ предстоят два дерби в Санкт-Петербурге: 28 декабря – с "Динамо СПб", 30 декабря – со "СКА-Невой". В октябре соперники встречались в Тюмени. Тогда "Рубин" одолел "Динамо" со счетом 5:1, но уступил "СКА-Неве" - 1:2.