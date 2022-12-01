Тюменцы собрали 35 миллионов рублей на закупку спецоборудования для бойцов

Все районы и города Тюменской области принимают участие в региональной общественной акции "100 миллионов для Победы". Уже собрано 35 млн рублей. Об этом сообщила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

К акции присоединяются целыми коллективами. Так было в детско-юношеской спортивной школе Ишимского района, в центре культуры и досуга Ишимского района. Откликнулись также предприятия Ишимского района, первыми были ЗАО "Племзавод- "Юбилейный", ООО "Стройспектрум", ООО ПК "Ишимский крупозавод" , ООО "Элтрейд", ООО "Сезам", ИП Меренинов.

Ольга Швецова:

Фонд акции пополняется ежедневно благодаря жителям, организациям, предприятиям региона. Суммы самые разные — есть поступления и по 100 рублей, а есть и по сто тысяч. Свой вклад внесли 288 компаний и 3479 человек. Список необходимого оборудования для бойцов постоянно обновляется. Круглосуточно идет работа по поиску, закупке и скорейшей доставке нужных вещей, а это квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры и другие средства, способные спасти сотни жизней наших ребят.

Региональная общественная акция "100 миллионов для Победы" проходит с 27 сентября. Ее цель - собрать средства на приобретение дополнительного спецоборудования для военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО. 18 и 19 ноября в Тюменской области прошел телемарафон, благодаря которому об акции узнало еще больше людей, за два дня фонд пополнился на более чем 9 млн рублей.