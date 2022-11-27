Более восьмидесяти тысяч ипотек зарегистрировано в нашем регионе

Управлением Росреестра по Тюменской области по итогам десяти месяцев 2022 года зарегистрировано 82 177 ипотечных сделок, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. От общего числа зарегистрированных ипотек 7,9 тыс. приходится на "льготную" ипотеку, сообщает Мегатюмень.

"Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг и переводу рынка ипотеки в электронный формат, - пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников. – На сегодняшний день доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 89,2%".

Для удобства и экономии времени граждан все услуги ведомства переведены в электронный формат. Подать заявления об учете и регистрации прав, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также иные запросы и заявления можно на официальном сайте Росреестра, Едином портале государственных услуг и посредством сервиса Федеральной кадастровой палаты".