Подростки Тюмени любят проводить время в театре

Около трехсот тюменских подростков стали участниками проекта театрального центра "РяДом" - "Я в моменте, я в потоке, я в ресурсе".

С октября наставники проводят с ребятами занятия по актерскому мастерству, читают лекции, организуют практики.

"Когда открывали театральный центр "РяДом" думали, как помимо тех подростков, которые к нам ходят, привлечь еще и ребят, которые проводят свободное время в торговых центрах или в точках общепита. И решили, что для них нужно делать открытые мероприятия. И вот мы с октября начали. У нас есть разные форматы: музыкально-литературные квартирники, форум-театр, актерские тренинги", - рассказала корреспонденту Тюменской линии автор проекта, руководитель театрального центра Светлана Ханжина.

Подростки совершенно бесплатно три среды в месяц могут посещать театр. Проект поддержали департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области и МТЦ "Космос".

Финансирование этого проекта, который помогает подросткам раскрыться как личность, заложено до декабря, говорит Светлана Ханжина. Но есть надежда на то, что по итогам участия в конкурсе Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив они получат грант.