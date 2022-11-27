В Тюмени сняли документальный фильм о мастере с ДЦП

Документальный фильм-портрет "Своими руками", героем которого стал тюменец с диагнозом ДЦП Андрей Бетехтин, выложат в интернете в конце ноября.

Киноленту создала команда Moi-portal.ru. Режиссером стала контент-менеджер портала Мария Васенина. Для нее это дебютная работа в качестве режиссера документального фильма.

"В прошлом году мы уже работали над темой инклюзии, она очень важна, о ней нужно говорить. Тогда у нас вышел фильм про комика с инвалидностью. Мы решили продолжать эту линию", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи и продюсер Дмитрий Колобов.

Андрея Бетехтина Дмитрий Колобов часто видел в социальных сетях, на различных маркетах, где мастера представляют свои изделия ручной работы. Задача хорошего документалиста — находить истории, считает автор идеи. "Мне кажется, история Андрея Бетехтина очень показательная, хорошая. Человек, у которого ДЦП, который прикован к инвалидному креслу, живет полноценной жизнью, создает декор, ему это нравится, он может зарабатывать. У него амбициозная цель - открыть свою мастерскую для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли развиваться и социализироваться", — рассказал Дмитрий Колобов.

Премьера готовой работы состоится в социальных сетях в конце ноября. Затем пройдет открытый показ на фестивале документального кино "Кинза", который пройдет в Тюмени с 8 по 10 декабря. Возрастное ограничение: 18+.