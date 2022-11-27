Талантливые тюменские дети продолжат получать стипендии главы города

Одаренные дети продолжат получать стипендии главы Тюмени в 2023 году. Как и в 2022-м будет отмечено 200 ребят, в том числе 140 — за успехи в образовании, 30 — в спорте, 30 — по линии дополнительного образования, сообщает Вслух.ру.

Сумма на каждого составит по 1000 рублей в месяц, итого по 12 тысяч в год. На данные цели в бюджете Тюмени предусмотрено 2 млн 400 тыс. рублей.

В следующем году продолжится олимпиадная подготовка учеников на базе гимназий №16 и №21, школы №88 Запланировано обучение 375 человек по 12 предметам.

К слову, в 2023 году ожидается прирост школьников на 6,5%: если в 2022 году училось 127 тыс. 852 ученика, то в 2023-м — 136 тыс. 214.