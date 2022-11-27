В квартире холодно. Что делать, куда обращаться

Специалисты регионального Роспотребнадзора объяснили, куда обращаться, если у вас в квартире холодно, и какая норма тепла установлена в городе.

По данным ведомства, температура воздуха в жилых помещениях не должна быть ниже +18 (+20) градусов, угловые комнаты должны отапливаться до +20 (+22) градусов в зависимости от района проживания. Если же комнатный термометр этим показателям не соответствует, вы имеете право обратиться с претензией в ответственную организацию. В первую очередь, в вашу управляющую компанию или ТСЖ (председатель).

В некоторых домах договоры подписываются напрямую с поставщиками услуг. В такой ситуации разбираться с проблемой придется самостоятельно: составить письменную претензию в двух экземплярах, один из которых вручить исполнителю, а на другом проследить о получении отметки о принятии. При этом на ней должна быть не просто фамилия, а также штамп организации, дата и время приема. В случае, если претензию не принимают, отправьте ее по почте с уведомлением о вручении, сообщает Тюменская область сегодня.

В связи с обращением к вам должен прийти представитель УК и составить акт о качестве оказываемых коммунальных услуг. Если между вами возникнут разногласия, проверку проведут повторно, но уже с участием представителя жилищной инспекции. У вас также есть право пригласить независимого эксперта.

Если не отвечают или не приняли меры. Обращайтесь в государственную жилищную инспекцию по мету жительства – обращение можно составить на сайте ведомства. Или в суд, который поможет возместить вам убытки, если, например, из-за плохого качества отопления вам пришлось обогревать комнату дополнительными приборами, что привело к дополнительным тратам на электроэнергию.