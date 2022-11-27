Ялуторовский музей знакомит посетителей с жизнью мещан в 19 веке

Ялуторовский музейный комплекс предлагает отправиться в путешествие в мир старинного русского быта на выставке "Мещанский интерьер ХIХ века". Экспозиция знакомит с образом жизни людей в XIX веке, отражает их представления об устройстве мира, красоте и гармонии. На выставке представлены предметы народного быта, каждый день используемые в хозяйстве. В большинстве случаев они одновременно сочетали в себе красоту и практичность.

Дополняют интерьер старинные декоративные элементы: половики, рушники, вышитая скатерть, салфетки, кружева.Используя природные материалы, люди создавали множество разнообразных, практичных и необходимых в быту предметов. Так, в сенях находится коллекция кухонной утвари XIX века, многие предметы которой давно вышли из употребления, и понять их назначение сегодня является настоящей головоломкой.

Выставка участвует в программе "Пушкинская карта". Телефоны для справок: 8 (34535) 2-03-65, 2-01-94.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.