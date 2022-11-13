До окончания уплаты имущественных налогов у тюменцев меньше месяца

До 1 декабря 2022 года жители Тюменской области должны уплатить имущественные налоги за владение недвижимостью, земельными участками, транспортом в 2021 году.

Уведомления собственникам начали рассылать с середины сентября. Из более 725 тысяч плательщиков — 88 тысяч несовершеннолетних, за которых должны оплатить родители.

Общая начисленная сумма — 3,2 млрд рублей. Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Это пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды и многодетные, которые имеют троих несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых.

Проверить начисление налогов и уплатить их можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте УФНС.

Не выходя из дома можно сделать платеж через мобильное приложение банка по QR-коду на налоговом уведомлении. Либо ввести банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и пр.).

В банкомате можно сделать оплату по штрих-коду. Также собственники могут обратиться в отделение банка.

Если нет уведомления, его можно получить через "Личный кабинет" на сайте УФНС, в любой налоговой инспекции или обратиться в МФЦ.

Действует единый консультационный центр: 8-800-222-22-22.