Что нужно знать тем, кто хочет заняться верховой ездой, рассказали тюменцам

О правильном взаимодействии с лошадьми и о том, что нужно знать, прежде чем начать заниматься верховой ездой, корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" рассказала руководитель конного клуба Екатерина Александровна.

– Лошадь – это животное, и никакому животному нельзя доверять абсолютно на 100%. Есть такое понятие, как "животный фактор". И любое животное, как бы оно ни было хорошо воспитано и выдрессировано, всегда в первую очередь руководствуется инстинктами. Как бы ты хорошо ни знал лошадь, с которой ты занимаешься, технику безопасности еще никто не отменял. А любая техника безопасности, как известно, написана кровью, – заключает она.

Приобрести свою лошадь несложно, отмечает Екатерина. Но нужно понимать, для чего и какое именно животное требуется.

– Если ты, например, хочешь со скоростью ветра носиться по полям или преодолевать препятствия на спортивном поле боя, то лошади тяжеловозных пород не подойдут. И наоборот: если нужно животное для работы в упряжи, для перевозки грузов и других тяжелых работ, то не подойдут лошади верховых пород. Приобретая свою лошадь, нужно понимать, сможешь ли ты предоставить ей все необходимые условия для содержания, закрывать ее базовые потребности – начиная с кормления и заканчивая тренингом. Все это стоит денег, – рассказывает Екатерина.

При воспитании лошади есть множество факторов, от которых зависит результат: возраст животного, пол, порода, темперамент, состояние здоровья, то, в каких условиях содержится лошадь, и в каких содержалась ранее. Определенных шаблонов, по словам тренера, в обучении придерживаться нельзя: это глубоко индивидуальная работа.